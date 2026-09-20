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Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) купить с доставкой в Москве
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Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.)

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Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) - фото 1
Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) - фото 2
Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
  • Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) - фото 1
  • Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) - фото 2
  • Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
360 руб.  390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576702
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Характеристики

Бренд
GoPower
Тип товара
Батарейки
Количество в упаковке
10
Напряжение, В
1,5 В
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х1
Вес, г.
118

Описание товара Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.)

Щелочные батарейки GoPower серии SUPER POWER ALKALINE универсального назначения, они идеально подходят для большинства современных устройств. Благодаря улучшенной формуле эти элементы питания работают дольше.

Отзывы о товаре Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.)




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Характеристики
Бренд
GoPower
Тип товара
Батарейки
Количество в упаковке
10
Напряжение, В
1,5 В
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Щелочные батарейки GoPower серии SUPER POWER ALKALINE универсального назначения, они идеально подходят для большинства современных устройств. Благодаря улучшенной формуле эти элементы питания работают дольше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GoPower LR03 AAA BL10 Alkaline 1.5V (10/60/360) блистер (10 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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