Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.)
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Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%540 руб. 744 руб.
В наличии
Код товара: 155361
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540 руб. -27%
744 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
1
Напряжение, В
9
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
6LR61
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
50
Описание товара Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.)
Duracell разрабатывает батарейки с 1940-х годов и является мировым лидером в своей индустрии. Чтобы пульт от телевизора или игровой контроллер работал как можно дольше, сделайте выбор в пользу Duracell в размере 9V. Эта батарейка станет надежным источником питания для вашего электронного устройства. Тест с использованием механизированных игрушек показал, что Duracell работает дольше других батареек в размере 9V — разница составляет до 40% (в сравнении с минимальным средним сроком службы)*. Уникальная технология Duralock позволяет сохранять заряд до 10 лет. Это значит, что вы можете держать батарейки Duracell про запас месяцами и даже годами.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Бренд
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
1
Напряжение, В
9
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
6LR61
Страна производитель
Малайзия
Duracell разрабатывает батарейки с 1940-х годов и является мировым лидером в своей индустрии. Чтобы пульт от телевизора или игровой контроллер работал как можно дольше, сделайте выбор в пользу Duracell в размере 9V. Эта батарейка станет надежным источником питания для вашего электронного устройства. Тест с использованием механизированных игрушек показал, что Duracell работает дольше других батареек в размере 9V — разница составляет до 40% (в сравнении с минимальным средним сроком службы)*. Уникальная технология Duralock позволяет сохранять заряд до 10 лет. Это значит, что вы можете держать батарейки Duracell про запас месяцами и даже годами.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Крона" 9V (1шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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