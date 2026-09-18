Батарейка GP Lithium CR2450 (5шт.)
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Характеристики
Описание товара Батарейка GP Lithium CR2450 (5шт.)
Дисковые батарейки бренда GP серии Lithium – это универсальный и надежный источник питания для различных электронных устройств. Они работают безупречно в самых разных ситуациях, делая вашу технику по-настоящему эффективной. Диаметр батареек составляет всего 24.5 мм, а высота -5 мм. Батареи с высоким рабочим напряжением 3 В созданы, прежде всего, для небольших портативных приборов, совместимых с типоразмером CR2450. Они разработаны для небольших и компактных устройств, которые нуждаются в мощном источнике энергии. Например, литиевые батарейки DL 2450 станут хорошим выбором для работы в вычислительных приборах, в том числе, калькуляторах, брелоках автомобильной сигнализации, медицинских устройствах, электронных термометрах, пультах дистанционного управления, портативных играх и так далее. Современные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни: органайзеры, электронные книги, уличные и наручные часы, весы, настольные и радиоуправляемые игрушки,
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