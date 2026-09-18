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Батарейка GP Lithium CR2450 (5шт.) купить с доставкой в Москве
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Батарейка GP Lithium CR2450 (5шт.)

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Батарейка GP Lithium CR2450 (5шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
1 260 руб.  1 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216512
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Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
610
Количество в упаковке
5 шт.
Напряжение, В
3
Тип батареи
литиевая
Форм-фактор
CR2450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Батарейка GP Lithium CR2450 (5шт.)

Дисковые батарейки бренда GP серии Lithium – это универсальный и надежный источник питания для различных электронных устройств. Они работают безупречно в самых разных ситуациях, делая вашу технику по-настоящему эффективной. Диаметр батареек составляет всего 24.5 мм, а высота -5 мм. Батареи с высоким рабочим напряжением 3 В созданы, прежде всего, для небольших портативных приборов, совместимых с типоразмером CR2450. Они разработаны для небольших и компактных устройств, которые нуждаются в мощном источнике энергии. Например, литиевые батарейки DL 2450 станут хорошим выбором для работы в вычислительных приборах, в том числе, калькуляторах, брелоках автомобильной сигнализации, медицинских устройствах, электронных термометрах, пультах дистанционного управления, портативных играх и так далее. Современные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни: органайзеры, электронные книги, уличные и наручные часы, весы, настольные и радиоуправляемые игрушки,

Отзывы о товаре Батарейка GP Lithium CR2450 (5шт.)




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Емкость аккумуляторной батареи, мАч
610
Количество в упаковке
5 шт.
Напряжение, В
3
Тип батареи
литиевая
Форм-фактор
CR2450
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковые батарейки бренда GP серии Lithium – это универсальный и надежный источник питания для различных электронных устройств. Они работают безупречно в самых разных ситуациях, делая вашу технику по-настоящему эффективной. Диаметр батареек составляет всего 24.5 мм, а высота -5 мм. Батареи с высоким рабочим напряжением 3 В созданы, прежде всего, для небольших портативных приборов, совместимых с типоразмером CR2450. Они разработаны для небольших и компактных устройств, которые нуждаются в мощном источнике энергии. Например, литиевые батарейки DL 2450 станут хорошим выбором для работы в вычислительных приборах, в том числе, калькуляторах, брелоках автомобильной сигнализации, медицинских устройствах, электронных термометрах, пультах дистанционного управления, портативных играх и так далее. Современные гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни: органайзеры, электронные книги, уличные и наручные часы, весы, настольные и радиоуправляемые игрушки,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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