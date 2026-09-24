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Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор

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Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 1
Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 2
Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 3
Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 4
Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 5
Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 6
Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 1
  • Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 2
  • Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 3
  • Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 4
  • Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 5
  • Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 6
  • Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 237 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653557
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
300

Описание товара Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор

Никель-металлогидридные (Ni-MH) аккумуляторы по своей конструкции являются аналогами никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов, а по электрохимическим процессам — никель-водородных аккумуляторов. Удельная энергия Ni-MH аккумулятора существенно выше удельной энергии Ni-Cd и водородных аккумуляторов.

Отзывы о товаре Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Никель-металлогидридные (Ni-MH) аккумуляторы по своей конструкции являются аналогами никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов, а по электрохимическим процессам — никель-водородных аккумуляторов. Удельная энергия Ni-MH аккумулятора существенно выше удельной энергии Ni-Cd и водородных аккумуляторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GP 210AAHC-B12 /240 (12 шт. в уп-ке) аккумулятор - этот товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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