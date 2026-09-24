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Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) купить с доставкой в Москве
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Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке)

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Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 1
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 2
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 3
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 4
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 5
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 6
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 7
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 8
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 9
Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 1
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 2
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 3
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 4
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 5
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 6
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 7
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 8
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 9
  • Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке)
2 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
130

Описание товара Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке)

Алкалиновые батарейки одной из популярнейших торговых марок GP Super чаще всего используются в фонарях, игрушках, портативных радиоцентрах и других устройствах. Щелочные алкалиновые батарейки GP Super Alkaline AA подходят для любых видов портативных устройств, работающих на элементах питания типоразмера АА: игровых консолей, настенных часов, фонарей, детекторов дыма, аудиоустройств, ПДУ, раций и т. д.Алкалиновые элементы от компании GP работают в 7 раз дольше обычных солевых батареек.При изготовлении батареек GP не используются ртуть и кадмий. Это делает их максимально безопасными для людей и экологии.Элементы GP Super Alkaline не предназначены для перезарядки. Их нельзя устанавливать в зарядные устройства.Не храните батарейки рядом с ключами или другими металлическими предметами.Исправность работы батареек зависит от соблюдения полярности при их установке.Категорически нельзя разбирать батарейки, деформировать их, бить, держать возле открытого огня, давать детям в качестве игрушек. Это опасно для здоровья, а иногда несет и угрозу для жизни.Когда батарейки отслужат свой срок, не выбрасывайте их с другим мусором: сдайте батарейки в специальный контейнер для переработки. Это способствует сохранению чистоты окружающей среды.

Отзывы о товаре Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке)




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Алкалиновые батарейки одной из популярнейших торговых марок GP Super чаще всего используются в фонарях, игрушках, портативных радиоцентрах и других устройствах. Щелочные алкалиновые батарейки GP Super Alkaline AA подходят для любых видов портативных устройств, работающих на элементах питания типоразмера АА: игровых консолей, настенных часов, фонарей, детекторов дыма, аудиоустройств, ПДУ, раций и т. д.Алкалиновые элементы от компании GP работают в 7 раз дольше обычных солевых батареек.При изготовлении батареек GP не используются ртуть и кадмий. Это делает их максимально безопасными для людей и экологии.Элементы GP Super Alkaline не предназначены для перезарядки. Их нельзя устанавливать в зарядные устройства.Не храните батарейки рядом с ключами или другими металлическими предметами.Исправность работы батареек зависит от соблюдения полярности при их установке.Категорически нельзя разбирать батарейки, деформировать их, бить, держать возле открытого огня, давать детям в качестве игрушек. Это опасно для здоровья, а иногда несет и угрозу для жизни.Когда батарейки отслужат свой срок, не выбрасывайте их с другим мусором: сдайте батарейки в специальный контейнер для переработки. Это способствует сохранению чистоты окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GP 15A-2CRVS60 720 (60 шт. в уп-ке) - этот товар вы можете купить по цене 2070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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