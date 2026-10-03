Батарейка Duracell DL2032 CR2032 (5шт.)
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Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 240 руб. 2 100 руб.
В наличии
Код товара: 216468
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Загружаем...
1 240 руб. -41%
2 100 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
5 шт.
Напряжение, В
3 В
Тип батареи
литиевая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Батарейка Duracell DL2032 CR2032 (5шт.)
Duracell предлагает надежное решение для ваших энергопотребностей с их литиевой батареей напряжением 3 В. Эти батарейки известны своей долговечностью и стабильной производительностью, что делает их идеальным выбором для различных устройств, требующих надежного источника питания. Литиевая технология Duracell обеспечивает высокую энергетическую плотность, позволяя батарейкам поддерживать работоспособность устройств на протяжении долгого времени. Эти батарейки идеально подходят для использования в устройствах с высоким энергопотреблением, таких как камеры, фонарики и портативные электроустройства. Доверяйте Duracell — бренду с безупречной репутацией в области производства надежных и мощных аккумуляторных решений.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
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Бренд
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
5 шт.
Напряжение, В
3 В
Тип батареи
литиевая
Страна производитель
Китай
Duracell предлагает надежное решение для ваших энергопотребностей с их литиевой батареей напряжением 3 В. Эти батарейки известны своей долговечностью и стабильной производительностью, что делает их идеальным выбором для различных устройств, требующих надежного источника питания. Литиевая технология Duracell обеспечивает высокую энергетическую плотность, позволяя батарейкам поддерживать работоспособность устройств на протяжении долгого времени. Эти батарейки идеально подходят для использования в устройствах с высоким энергопотреблением, таких как камеры, фонарики и портативные электроустройства. Доверяйте Duracell — бренду с безупречной репутацией в области производства надежных и мощных аккумуляторных решений.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка Duracell DL2032 CR2032 (5шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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