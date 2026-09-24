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Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор купить с доставкой в Москве
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Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор

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Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 1
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 2
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 3
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 4
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 5
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 6
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 7
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 8
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 9
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 10
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 11
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 12
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 13
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 14
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 15
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 16
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 1
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 2
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 3
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 4
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 5
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 6
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 7
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 8
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 9
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 10
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 11
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 12
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 13
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 14
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 15
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 16
  • Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор
1 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор

Никель-металлгидридные аккумуляторы GP ёмкостью 2500 мАч созданы по новой технологии и имеют увеличенный срок службы - до 500 циклов. Это выгодное приобретение, которое избавит вас от необходимости покупать одноразовые батарейки в течение нескольких лет. Аккумуляторы GP подойдут для всех бытовых и электронных приборов, где требуется элемент питания типоразмера АА: аудиоустройства, пульты дистанционного управления, радиотелефоны, светильники, детские игрушки и так далее. Также их можно использовать в профессиональной фототехнике или оборудовании. Один из плюсов элементов питания GP – это способность работать в широком диапазоне температур от -20 до +50С, поэтому их можно устанавливать в устройства, функционирующие на улице.

Отзывы о товаре Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Никель-металлгидридные аккумуляторы GP ёмкостью 2500 мАч созданы по новой технологии и имеют увеличенный срок службы - до 500 циклов. Это выгодное приобретение, которое избавит вас от необходимости покупать одноразовые батарейки в течение нескольких лет. Аккумуляторы GP подойдут для всех бытовых и электронных приборов, где требуется элемент питания типоразмера АА: аудиоустройства, пульты дистанционного управления, радиотелефоны, светильники, детские игрушки и так далее. Также их можно использовать в профессиональной фототехнике или оборудовании. Один из плюсов элементов питания GP – это способность работать в широком диапазоне температур от -20 до +50С, поэтому их можно устанавливать в устройства, функционирующие на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор - этот товар вы можете купить по цене 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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