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Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) купить с доставкой в Москве
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Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке)

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Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 1
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 2
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 3
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 4
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 5
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 6
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 7
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 8
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 9
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 10
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 11
Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 1
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 2
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 3
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 4
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 5
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 6
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 7
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 8
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 9
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 10
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 11
  • Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке)
2 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
60

Описание товара Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке)

Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.

Отзывы о товаре Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке)




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GP 24A-2CRVS80 720 (80 шт. в уп-ке) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2870 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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