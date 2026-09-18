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Батарейка Smartbuy CR1620 (1шт.) купить с доставкой в Москве
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Батарейка Smartbuy CR1620 (1шт.)

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Батарейка Smartbuy CR1620 (1шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-77%
90 руб.  390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306691
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
30

Описание товара Батарейка Smartbuy CR1620 (1шт.)

Батарейка Smartbuy CR1620 для питания различных электронных приборов: ДПУ, обычных и светодиодных фонарей, калькуляторов, часов, лазерных ручек, квартирных звонков, зубных щеток и пр.

Отзывы о товаре Батарейка Smartbuy CR1620 (1шт.)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Батарейка
Описание
Батарейка Smartbuy CR1620 для питания различных электронных приборов: ДПУ, обычных и светодиодных фонарей, калькуляторов, часов, лазерных ручек, квартирных звонков, зубных щеток и пр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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