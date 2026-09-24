Батарейки Varta Energy 4106 AA BL4 4pcs/Pack
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Батарейки Varta Energy 4106 AA BL4 4pcs/Pack
Батарейки типоразмера АА наиболее распространены, поэтому используются во многих приборах: фонариках, электрических щётках, детских игрушках. Помимо широкой сферы применения, такие элементы питания отличаются малыми габаритами: их удобно хранить дома с запасом, а также брать в походы и путешествия. Используйте щелочные батарейки с любыми устройствами: от тех, которые не создают долговременных и интенсивных нагрузок, до потребляющих значительный ток. Это могут быть как пульты дистанционного управления для ТВ, калькуляторы, часы, так и фотовспышки, радиоуправляемые модели. Срок хранения данных элементов питания составляет от 3 до 5 лет.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитБатарейка GP 15AUPA21-2CRSB4 40/320 Ultra Plus (4 шт.в уп-ке)
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитБатарейка Camelion Plus Alkaline BL10 LR6 (LR6-BP10, 1.5В) (10 ш...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитБатарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт....
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитБатарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.)
-
В наличииЦена 500 руб. 990 руб.125 руб. в СплитБатарейка Duracell CR123A (1шт.)
-
В наличииЦена 540 руб. 744 руб.135 руб. в СплитБатарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Кро...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБатарейка GP CR2032-7/3-2CR10 600/2400 (акция 7+3)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитБатарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитБатарейка Camelion LR03 Plus Alkaline PB-24 (LR03-PB24, 1.5В) (...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитБатарейка Camelion LR 6 Plus Alkaline PB-24 (LR6-PB24, 1.5В) (2...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитБатарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)
-
В наличииЦена 780 руб. 992 руб.195 руб. в СплитБатарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.)
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Отзывы о товаре Батарейки Varta Energy 4106 AA BL4 4pcs/Pack