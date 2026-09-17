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Батарейка Duracell CR123A (1шт.) купить с доставкой в Москве
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Батарейка Duracell CR123A (1шт.)

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Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 1
Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 2
Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 1
  • Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 2
  • Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
500 руб.  990 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 163863
Доставка в Москве
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Батарейка Duracell CR123A (1шт.)
500 руб. -49%
990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
84

Описание товара Батарейка Duracell CR123A (1шт.)

Обеспечивают надежный и долговечный заряд для Вашей фотоаппаратуры. При хранении батареек технология Duralock Power Preserve гарантирует сохранение заряда до 10 лет, так что Вы можете быть уверены, что эти литиевые фотобатарейки будут наготове, когда Вам понадобится энергия.

Отзывы о товаре Батарейка Duracell CR123A (1шт.)




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Характеристики
Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивают надежный и долговечный заряд для Вашей фотоаппаратуры. При хранении батареек технология Duralock Power Preserve гарантирует сохранение заряда до 10 лет, так что Вы можете быть уверены, что эти литиевые фотобатарейки будут наготове, когда Вам понадобится энергия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - по цене 500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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