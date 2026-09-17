Батарейка Duracell CR123A (1шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%500 руб. 990 руб.
В наличии
Код товара: 163863
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
500 руб. -49%
990 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
84
Описание товара Батарейка Duracell CR123A (1шт.)
Обеспечивают надежный и долговечный заряд для Вашей фотоаппаратуры. При хранении батареек технология Duralock Power Preserve гарантирует сохранение заряда до 10 лет, так что Вы можете быть уверены, что эти литиевые фотобатарейки будут наготове, когда Вам понадобится энергия.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 540 руб. 744 руб.135 руб. в СплитБатарейка Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL/6LP3146/MN1604 "Кро...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБатарейка GP CR2032-7/3-2CR10 600/2400 (акция 7+3)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитБатарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитБатарейка Camelion LR03 Plus Alkaline PB-24 (LR03-PB24, 1.5В) (...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитБатарейка Camelion LR 6 Plus Alkaline PB-24 (LR6-PB24, 1.5В) (2...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитБатарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)
-
В наличииЦена 780 руб. 992 руб.195 руб. в СплитБатарейка Duracell LR6-8BL Basic AA (8шт.)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитБатарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитБатарейка Camelion Plus Alkaline COMBO40 (20LR6 + 20LR03-CB, 1.5...
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитБатарейка GP CR2025-2CRU20 400/4000 (20 шт. в уп-ке)
-
В наличииЦена 1 240 руб. 2 100 руб.310 руб. в СплитБатарейка Duracell DL2032 CR2032 (5шт.)
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитБатарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор
Обеспечивают надежный и долговечный заряд для Вашей фотоаппаратуры. При хранении батареек технология Duralock Power Preserve гарантирует сохранение заряда до 10 лет, так что Вы можете быть уверены, что эти литиевые фотобатарейки будут наготове, когда Вам понадобится энергия.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Купить Батарейка Duracell CR123A (1шт.) - по цене 500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарейка Duracell CR123A (1шт.)