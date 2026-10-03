Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 155362
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
610 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Duracell AAA Basic
Коллекция Duracell AAA Basic
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитБатарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитБатарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
6 шт.
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
180
Описание товара Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)
С батарейками Duracell Basic LR03-6BL Вы никогда не ощутите последствия внезапного выхода из строя высокотехнологичных устройств. Представленная модель обладает распространенным форм фактором ААА, благодаря чему она может похвастаться широким спектром применения. Один блистер содержит 6 щелочных элементов питания, поэтому Вы нескоро вспомните о необходимости покупки очередного комплекта батареек. Каждый аккумулятор обладает рабочим напряжением 1.5 В. Duracell Basic LR03-6BL можно устанавливать в разнообразную технику: от компактных фонариков и пультов дистанционного управления до медицинских автоматических тонометров и портативных игровых устройств.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитБатарейка GP CR2032-7/3-2CR10 600/2400 (акция 7+3)
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитБатарейка Camelion LR03 Plus Alkaline PB-24 (LR03-PB24, 1.5В) (...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитБатарейка Camelion LR 6 Plus Alkaline PB-24 (LR6-PB24, 1.5В) (2...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитБатарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитБатарейка Camelion Plus Alkaline COMBO40 (20LR6 + 20LR03-CB, 1.5...
-
В наличииЦена 830 руб.208 руб. в СплитБатарейка SmartBuy LR03 (AAA) bulk(SBBA-3A40S)(40шт-уп)
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитБатарейка GP 270AAHC-2DECRC2 (2 шт. в уп-ке) 2PL2 аккумулятор
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитБатарейка GP CR2025-2CRU20 400/4000 (20 шт. в уп-ке)
-
В наличииЦена 1 240 руб. 2 100 руб.310 руб. в СплитБатарейка Duracell DL2032 CR2032 (5шт.)
-
В наличииЦена 1 280 руб. 1 299 руб.320 руб. в СплитБатарейка GP Lithium CR2450 (5шт.)
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитБатарейка GP 270AAHC3/1-2CR4 32/320 (акция3+1) аккумулятор
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитБатарейка GP Батарейка GP270AAHC/CPB-2CR4
Бренд
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
6 шт.
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
С батарейками Duracell Basic LR03-6BL Вы никогда не ощутите последствия внезапного выхода из строя высокотехнологичных устройств. Представленная модель обладает распространенным форм фактором ААА, благодаря чему она может похвастаться широким спектром применения. Один блистер содержит 6 щелочных элементов питания, поэтому Вы нескоро вспомните о необходимости покупки очередного комплекта батареек. Каждый аккумулятор обладает рабочим напряжением 1.5 В. Duracell Basic LR03-6BL можно устанавливать в разнообразную технику: от компактных фонариков и пультов дистанционного управления до медицинских автоматических тонометров и портативных игровых устройств.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарейка Duracell LR03-6BL Basic AAA (6шт.)