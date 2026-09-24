Батарейка GP CR2025-2CRU20 400/4000 (20 шт. в уп-ке)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 653595
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Загружаем...
930 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
60
Описание товара Батарейка GP CR2025-2CRU20 400/4000 (20 шт. в уп-ке)
Литиевая батарейка имеет низкий уровень саморазряда и длительный срок хранения. Применяется в наручных часах, фотографическом оборудовании, калькуляторах, компьютерном оборудовании. Характеризуется стабильной работой в широком диапазоне температур.
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Литиевая батарейка имеет низкий уровень саморазряда и длительный срок хранения. Применяется в наручных часах, фотографическом оборудовании, калькуляторах, компьютерном оборудовании. Характеризуется стабильной работой в широком диапазоне температур.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка GP CR2025-2CRU20 400/4000 (20 шт. в уп-ке) - стоимость товара 930 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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