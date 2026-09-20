Батарейка SmartBuy LR03 (AAA) bulk(SBBA-3A40S)(40шт-уп)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 575401
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
200
Описание товара Батарейка SmartBuy LR03 (AAA) bulk(SBBA-3A40S)(40шт-уп)
Smartbuy LR03/40 bulk – комплект батарей, изготовленных по щелочной технологии. Они хорошо держат заряд, сохраняют работоспособность при низкой температуре и имеют длительный срок службы. LR03, или AAA, – один из наиболее востребованных стандартов элементов питания. Так называемые «мизинчиковые» батарейки применяются в бытовых приборах, цифровых камерах, фонариках, игрушках и многих других устройствах.
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Smartbuy LR03/40 bulk – комплект батарей, изготовленных по щелочной технологии. Они хорошо держат заряд, сохраняют работоспособность при низкой температуре и имеют длительный срок службы. LR03, или AAA, – один из наиболее востребованных стандартов элементов питания. Так называемые «мизинчиковые» батарейки применяются в бытовых приборах, цифровых камерах, фонариках, игрушках и многих других устройствах.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка SmartBuy LR03 (AAA) bulk(SBBA-3A40S)(40шт-уп) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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