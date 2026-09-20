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Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) купить с доставкой в Москве
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Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004)

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Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 1
Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 2
Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 3
Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 4
Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 5
Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 6
Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 1
  • Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 2
  • Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 3
  • Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 4
  • Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 5
  • Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 6
  • Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651011
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Характеристики

Бренд
Opticell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
6 шт.
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная (alkaline)
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004)

Многоцелевые батарейки улучшенной формулы Opticell Professional работают дольше, намного дольше по сравнению с солевой батарейкой типа ААА. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования). Срок хранения до 10 лет (сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения).

Отзывы о товаре Батарейка Opticell PROFESSIONAL AAA 6 PCS (5052004)




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Характеристики
Бренд
Opticell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
6 шт.
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная (alkaline)
Форм-фактор
AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Многоцелевые батарейки улучшенной формулы Opticell Professional работают дольше, намного дольше по сравнению с солевой батарейкой типа ААА. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования). Срок хранения до 10 лет (сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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