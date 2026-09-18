Описание товара Батарейка GP Lithium 15LF FR6 AA (2шт.)

Батарейка GP — это надежный источник энергии, который сочетает в себе высокую производительность и долговечность. Обладая напряжением 1.5 В, эта литиевая батарея обеспечит стабильную работу ваших устройств на длительное время. GP известен своим качеством и инновациями в области энергетики, что делает его одним из ведущих брендов на рынке. Производится в Китае с соблюдением всех международных стандартов качества, батарейка GP идеально подходит для разнообразных приборов, требующих надежного и устойчивого питания. Будь то электронные игрушки, пульты управления или другие устройства, вы можете быть уверены в безотказной работе благодаря батарейкам GP.