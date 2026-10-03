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Батарейка Varta LONGLIFE MAX POWER LR03 AAA BL8 1.5V (04703101428) купить с доставкой в Москве
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Батарейка Varta LONGLIFE MAX POWER LR03 AAA BL8 1.5V (04703101428)

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Батарейка Varta LONGLIFE MAX POWER LR03 AAA BL8 1.5V (04703101428)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645844
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Характеристики

Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х2
Вес, г.
150

Описание товара Батарейка Varta LONGLIFE MAX POWER LR03 AAA BL8 1.5V (04703101428)

Серия MAX POWER - лучшее решение для высокотехнологичных устройств. Новые щелочные элементы питания MAX POWER представляют собой высокоточные источники энергии для органайзеров, MP3-плееров, фотовспышек и других современных электронных устройств.

Отзывы о товаре Батарейка Varta LONGLIFE MAX POWER LR03 AAA BL8 1.5V (04703101428)




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Характеристики
Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Описание
Серия MAX POWER - лучшее решение для высокотехнологичных устройств. Новые щелочные элементы питания MAX POWER представляют собой высокоточные источники энергии для органайзеров, MP3-плееров, фотовспышек и других современных электронных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Varta LONGLIFE MAX POWER LR03 AAA BL8 1.5V (04703101428) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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