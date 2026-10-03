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Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) купить с доставкой в Москве
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Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.)

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Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 1
Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 2
Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 3
Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 4
Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 1
  • Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 2
  • Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 3
  • Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 4
  • Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.)
410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
2
Напряжение, В
3 В
Тип батареи
литиевая
Форм-фактор
CR2032
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
11

Описание товара Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.)

Литиевые батарейки Duracell Specialty 2032 используются в электронных брелоках, датчиках, спортивных и медицинских устройствах. Благодаря технологии Duralock Power Preserve заряд сохраняется до 10 лет. В Duracell 2032 до 50% больше энергии, чем в других батарейках аналогичного размера, что показал тест по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа ""таблетка"" 2032, проведенный по стандарту IEC*. Duracell заботится о безопасности своей продукции. Батарейки типа «таблетка» хранятся в упаковке Baby Secure, которую не сможет открыть ребенок. Чтобы малыш не проглотил открытую Duracell 2032, поверхность батарейки обработана специальным горьким веществом.

Отзывы о товаре Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.)




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Характеристики
Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
2
Напряжение, В
3 В
Тип батареи
литиевая
Форм-фактор
CR2032
Страна производитель
Китай
Описание
Литиевые батарейки Duracell Specialty 2032 используются в электронных брелоках, датчиках, спортивных и медицинских устройствах. Благодаря технологии Duralock Power Preserve заряд сохраняется до 10 лет. В Duracell 2032 до 50% больше энергии, чем в других батарейках аналогичного размера, что показал тест по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа ""таблетка"" 2032, проведенный по стандарту IEC*. Duracell заботится о безопасности своей продукции. Батарейки типа «таблетка» хранятся в упаковке Baby Secure, которую не сможет открыть ребенок. Чтобы малыш не проглотил открытую Duracell 2032, поверхность батарейки обработана специальным горьким веществом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Duracell DL/CR2032 CR2032 (2шт.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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