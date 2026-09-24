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Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack купить с доставкой в Москве
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Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack

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Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack - фото 2
Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack - фото 1
  • Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack - фото 2
  • Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656252
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Характеристики

Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack

Надежный и длительный источник энергии для всех ваших устройств. Эти алкалиновые батарейки имеют стабильное напряжение, что делает их подходящими для широкого спектра повседневных устройств, от пультов ДУ до игрушек. Срок хранения до 10 лет позволяет вам запастись и всегда иметь запасную батарейку, когда это необходимо.

Отзывы о товаре Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack




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Характеристики
Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейка
Описание
Надежный и длительный источник энергии для всех ваших устройств. Эти алкалиновые батарейки имеют стабильное напряжение, что делает их подходящими для широкого спектра повседневных устройств, от пультов ДУ до игрушек. Срок хранения до 10 лет позволяет вам запастись и всегда иметь запасную батарейку, когда это необходимо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейки Varta Energy 4103 AAA BL4 4pcs/Pack - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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