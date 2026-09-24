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Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} купить с доставкой в Москве
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Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))}

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Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 1
Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 2
Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 3
Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 4
Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 5
Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 6
Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 1
  • Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 2
  • Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 3
  • Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 4
  • Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 5
  • Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 6
  • Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))}
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
20

Описание товара Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))}

Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.

Отзывы о товаре Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))}




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейка
Описание
Алкалиновые (щелочные) батарейки — недорогие и надежные элементы питания, которые служат дольше солевых. Когда устройство, работающее на батарейках, имеет значительную мощность, то возникает необходимость в приобретении элементов питания, которые способны обеспечивать прибор необходимым током в течение длительного времени. Алкалиновые батарейки хорошо справляются с этой задачей, поэтому, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с солевыми, они пользуются большой популярностью у покупателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка GP ACM01-CR12 12/1440 (Набор дисковых батареек, 12 шт. в уп-ке) {Количество в упаковке — 12 (2 x LR41 (192), 2 x LR43 (186), 4 x LR44 (A76), 2 x LR54 (189), 2 x LR60 (164))} - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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