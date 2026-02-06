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Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный

16 Отзывы
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Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 1
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 2
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 3
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 4
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 5
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 6
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 7
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 8
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 9
Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
700
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
42
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 1
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 2
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 3
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 4
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 5
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 6
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 7
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 8
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 9
  • Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414543
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
700
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
нет
Количество автоматических программ
42
Голосовой помощник
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
поддержание тепла, режимы работы: мульти повар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х29
Вес, кг.
3.25

Описание товара Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный

Описание товара Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный Мультиварка STARWIND SMC4201 представляет собой идеального помощника на любой современной кухне. Возможности этого прибора безграничны. Приготовление каш на молоке и на воде, первые, вторые блюда, выпечка, еда на пару, йогурт - все доступно, а самое главное, не требует присутствия человека. Ничего не будет выкипать и подгорать, не надо постоянно следить и перемешивать. Необходимо только загрузить продукты и можно заниматься дальше своими делами. Все происходит в автоматическом режиме. Есть функция отсрочки старта до 24 часов, что позволяет насладиться вкусной и горячей едой. Мультиварка «Старвинд» оборудована пятилитровой чашей с качественным антипригарным покрытием. За ней легко ухаживать, можно мыть в посудомоечной машине. Корзина для приготовления на пару входит в комплект. Умная кастрюлька программируется под тип продуктов с помощью специальных режимов. При необходимости прибавляем или убавляем время готовки, спокойно оставляем прибор без присмотра. Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам , Аэрогрили , Грили , Йогуртницы , Микроволновые печи , Минипечи , Мультиварки , Мультипекари , Пароварки , Плитки электрические , Сушилки для овощей и фруктов , Сэндвичницы , Тостеры , Фритюрницы , Хлебопечки

Отзывы о товаре Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Лилия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, всё работает. Комплектация соответствует заявленной. Уже готовлю. Всё получается. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
сергей м.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука, на вахте незаменимая вещь экономит время.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая штука, жаль крышка не отсоединяется от основания.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, работает здорово, с первого же дня заступила на дежурство на кухне
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
ирина п.

Достоинства:


Комментарий:
порвана упаковка но это не критично работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро за это спасибо,всё работает,полный комплект,минус звезда за упаковку пришла в родной коробке не запечатана мерный стаканчик сломан и по объему указано 5 литров на самом деле 4 литра,досадно но ладно очень нужна была срочно возвращать не стал.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Вера Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мультиварка\"STARWIND\" на 5 литров. цвет черный, серебристый. Ещё не пользовалась, но надеюсь, что не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Марку эту знаю: Планетарный миксер работает уже 5 лет. Сама мультиварка ок. Тушение, голубцы и даже паста по программе готовит вкусно. Пищит по готовности, подогревает все ок. Снимаю звезду - пришла с вмятиной на корпусе. На функционал не повлияло, но почему платишь как за новую, а получаешь повреженную вещь
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Мультиварка пришла целая, без вмятин. Ставила воду на программу суп, закипела.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично на 5. Брали мужу на вахту, готовит с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Валентин М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась мультиварка,сразу же приготовили плов. Получился очень вкусный. Готовился быстро. Рекомендую. доставка быстрая,в управлении проста
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Оборудование на высшем уровне Функций очень много, как раз то что надо
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Маргарита К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пароварка-скороыарка, есть клапан для спускания пара
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Виолетта Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мультиварка. Много функций. Хорошая цена и качество.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок. обидно только одно что коробку повредили при доставки
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в указанный срок. Купила взамен сломавшейся мультиварки. Выбрала эту фирму так как есть уже телевизор и микроволновка этой фирмы. Плов и шарлотка получились. Тонковат металл чаши и название режимов мелковато. По управлению все понятно интуитивно.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
700
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4 л
Антипригарное покрытие чаши
антипригарное покрытие non-stick
Цвет
серебристый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Функция мультиповар
нет
Количество автоматических программ
42
Голосовой помощник
нет
Развернуть
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
поддержание тепла, режимы работы: мульти повар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, крупа
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный Мультиварка STARWIND SMC4201 представляет собой идеального помощника на любой современной кухне. Возможности этого прибора безграничны. Приготовление каш на молоке и на воде, первые, вторые блюда, выпечка, еда на пару, йогурт - все доступно, а самое главное, не требует присутствия человека. Ничего не будет выкипать и подгорать, не надо постоянно следить и перемешивать. Необходимо только загрузить продукты и можно заниматься дальше своими делами. Все происходит в автоматическом режиме. Есть функция отсрочки старта до 24 часов, что позволяет насладиться вкусной и горячей едой. Мультиварка «Старвинд» оборудована пятилитровой чашей с качественным антипригарным покрытием. За ней легко ухаживать, можно мыть в посудомоечной машине. Корзина для приготовления на пару входит в комплект. Умная кастрюлька программируется под тип продуктов с помощью специальных режимов. При необходимости прибавляем или убавляем время готовки, спокойно оставляем прибор без присмотра. Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам , Аэрогрили , Грили , Йогуртницы , Микроволновые печи , Минипечи , Мультиварки , Мультипекари , Пароварки , Плитки электрические , Сушилки для овощей и фруктов , Сэндвичницы , Тостеры , Фритюрницы , Хлебопечки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Лилия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, всё работает. Комплектация соответствует заявленной. Уже готовлю. Всё получается. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
сергей м.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука, на вахте незаменимая вещь экономит время.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая штука, жаль крышка не отсоединяется от основания.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, работает здорово, с первого же дня заступила на дежурство на кухне
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
ирина п.

Достоинства:


Комментарий:
порвана упаковка но это не критично работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
пришла быстро за это спасибо,всё работает,полный комплект,минус звезда за упаковку пришла в родной коробке не запечатана мерный стаканчик сломан и по объему указано 5 литров на самом деле 4 литра,досадно но ладно очень нужна была срочно возвращать не стал.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Вера Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мультиварка\"STARWIND\" на 5 литров. цвет черный, серебристый. Ещё не пользовалась, но надеюсь, что не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Марку эту знаю: Планетарный миксер работает уже 5 лет. Сама мультиварка ок. Тушение, голубцы и даже паста по программе готовит вкусно. Пищит по готовности, подогревает все ок. Снимаю звезду - пришла с вмятиной на корпусе. На функционал не повлияло, но почему платишь как за новую, а получаешь повреженную вещь
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Мультиварка пришла целая, без вмятин. Ставила воду на программу суп, закипела.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично на 5. Брали мужу на вахту, готовит с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Валентин М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась мультиварка,сразу же приготовили плов. Получился очень вкусный. Готовился быстро. Рекомендую. доставка быстрая,в управлении проста
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Оборудование на высшем уровне Функций очень много, как раз то что надо
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Маргарита К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пароварка-скороыарка, есть клапан для спускания пара
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Виолетта Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная мультиварка. Много функций. Хорошая цена и качество.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок. обидно только одно что коробку повредили при доставки
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в указанный срок. Купила взамен сломавшейся мультиварки. Выбрала эту фирму так как есть уже телевизор и микроволновка этой фирмы. Плов и шарлотка получились. Тонковат металл чаши и название режимов мелковато. По управлению все понятно интуитивно.


Мультиварка Starwind SMC4201 серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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