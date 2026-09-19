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Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый купить с доставкой в Москве
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Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый

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Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 1
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 2
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 3
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 4
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 5
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 6
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 7
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 8
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 9
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 10
Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Чаша
Нет
Количество насадок
2
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 1
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 2
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 3
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 4
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 5
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 6
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 7
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 8
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 9
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 10
  • Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414528
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Нет
Количество насадок
2
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х9
Вес, г.
675

Описание товара Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый

Миксер ручной STARWIND SHM-251 с легкостью справится со всеми своими прямыми задачами, но при этом, благодаря эргономичной форме ручки и легкой конструкции даже долгая работа с данным прибором не оказывает нагрузки на кисти рук. Корпус прибора изготовлен из пластика белого цвета с элементами декора кораллового оттенка. Данный материал используется неспроста, поскольку он прочный и легкий, что актуально для приборов ручного назначения. С передней и тыльной стороны предусмотрена перфорация для вывода горячего воздуха и предотвращения перегрева мотора мощностью 250 Вт. Питание осуществляется от сети 220 В переменного тока с помощью несъемного сетевого кабеля. В верхней части корпуса на ручке расположен переключатель скоростей, что позволяет регулировать мощность, задействовав всего один палец рабочей руки. В комплекте прилагается два набора насадок: венчики для взбивания и клюки для теста. Насадки изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет с легкостью работать с горячими ингредиентами, и не требует особых условий для чистки после использования. Для того чтобы извлечь насадки из разъемов, необходимо просто надавить на кнопку переключения скоростей.Пожалуй, любой хозяйке будет сложно вернуться в то время, когда все процессы на кухне выполнялись вручную. Да и зачем, ведь сегодня производители бытовой техники позаботились о том, чтобы все автоматизировать все процессы. Среди списка маст-хэв приборов одним и первых стоит ручной миксер, поскольку он не только упрощает процесс, он позволяет выполнить такие простые, на первый взгляд, задачи, но невероятно трудозатратные без его помощи, например: взбить яичный белок до состояния густой пены, приготовить крем из сливок, подготовить тесто для заварных пирожных и т.п.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
250
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Нет
Количество насадок
2
Развернуть
Насадки
венчики для взбивания; крюки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер ручной STARWIND SHM-251 с легкостью справится со всеми своими прямыми задачами, но при этом, благодаря эргономичной форме ручки и легкой конструкции даже долгая работа с данным прибором не оказывает нагрузки на кисти рук. Корпус прибора изготовлен из пластика белого цвета с элементами декора кораллового оттенка. Данный материал используется неспроста, поскольку он прочный и легкий, что актуально для приборов ручного назначения. С передней и тыльной стороны предусмотрена перфорация для вывода горячего воздуха и предотвращения перегрева мотора мощностью 250 Вт. Питание осуществляется от сети 220 В переменного тока с помощью несъемного сетевого кабеля. В верхней части корпуса на ручке расположен переключатель скоростей, что позволяет регулировать мощность, задействовав всего один палец рабочей руки. В комплекте прилагается два набора насадок: венчики для взбивания и клюки для теста. Насадки изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет с легкостью работать с горячими ингредиентами, и не требует особых условий для чистки после использования. Для того чтобы извлечь насадки из разъемов, необходимо просто надавить на кнопку переключения скоростей.Пожалуй, любой хозяйке будет сложно вернуться в то время, когда все процессы на кухне выполнялись вручную. Да и зачем, ведь сегодня производители бытовой техники позаботились о том, чтобы все автоматизировать все процессы. Среди списка маст-хэв приборов одним и первых стоит ручной миксер, поскольку он не только упрощает процесс, он позволяет выполнить такие простые, на первый взгляд, задачи, но невероятно трудозатратные без его помощи, например: взбить яичный белок до состояния густой пены, приготовить крем из сливок, подготовить тесто для заварных пирожных и т.п.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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