Описание товара Миксер ручной Starwind SHM-251 белый/коралловый

Миксер ручной STARWIND SHM-251 с легкостью справится со всеми своими прямыми задачами, но при этом, благодаря эргономичной форме ручки и легкой конструкции даже долгая работа с данным прибором не оказывает нагрузки на кисти рук. Корпус прибора изготовлен из пластика белого цвета с элементами декора кораллового оттенка. Данный материал используется неспроста, поскольку он прочный и легкий, что актуально для приборов ручного назначения. С передней и тыльной стороны предусмотрена перфорация для вывода горячего воздуха и предотвращения перегрева мотора мощностью 250 Вт. Питание осуществляется от сети 220 В переменного тока с помощью несъемного сетевого кабеля. В верхней части корпуса на ручке расположен переключатель скоростей, что позволяет регулировать мощность, задействовав всего один палец рабочей руки. В комплекте прилагается два набора насадок: венчики для взбивания и клюки для теста. Насадки изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет с легкостью работать с горячими ингредиентами, и не требует особых условий для чистки после использования. Для того чтобы извлечь насадки из разъемов, необходимо просто надавить на кнопку переключения скоростей.Пожалуй, любой хозяйке будет сложно вернуться в то время, когда все процессы на кухне выполнялись вручную. Да и зачем, ведь сегодня производители бытовой техники позаботились о том, чтобы все автоматизировать все процессы. Среди списка маст-хэв приборов одним и первых стоит ручной миксер, поскольку он не только упрощает процесс, он позволяет выполнить такие простые, на первый взгляд, задачи, но невероятно трудозатратные без его помощи, например: взбить яичный белок до состояния густой пены, приготовить крем из сливок, подготовить тесто для заварных пирожных и т.п.