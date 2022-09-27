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Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый

1 Отзывы
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Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 1
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 2
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 3
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 4
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 5
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 6
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 7
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 8
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 9
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 10
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 11
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 12
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 13
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 14
Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 1
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 2
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 3
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 4
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 5
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 6
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 7
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 8
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 9
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 10
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 11
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 12
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 13
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 14
  • Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413147
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
насадка для пола и ковров, щелевая насадка, пылесос
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Дополнительные функции
фильтр тонкой очистки
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х17х15
Вес, кг.
2.67

Описание товара Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый

Пылесос StarWind SCH1260 - отличный выбор и будет достойной покупкой. Как же бывает утомительно каждый раз тянуть за собой огромный корпус пылесоса, особенно, если уборка планировалась не генеральная, а текущая для поддержания чистоты в доме.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый

27.09.2022
Владимир

Достоинства:
мощный. удобный

Недостатки:
пока не обнаружил



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
серый
Комплектация
насадка для пола и ковров, щелевая насадка, пылесос
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
циклонный фильтр
Емкость пылесборника
1.2 л
Дополнительные функции
фильтр тонкой очистки
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность, Вт
1000
Длина сетевого шнура
5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос StarWind SCH1260 - отличный выбор и будет достойной покупкой. Как же бывает утомительно каждый раз тянуть за собой огромный корпус пылесоса, особенно, если уборка планировалась не генеральная, а текущая для поддержания чистоты в доме.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.09.2022
Владимир

Достоинства:
мощный. удобный

Недостатки:
пока не обнаружил


Пылесос вертикальный Starwind SCH1260 1000Вт серый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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