ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR
Практичный ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR станет незаменимой вещью в любом доме или офисе, а также обеспечит вам бесперебойную подачу электричества. Автоматический регулятор напряжения и 2 розетки позволят вам подключать несколько устройств одновременно. Помимо этого, данная модель оснащена защитой от короткого замыкания, а современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка гарантируют длительный срок службы без поломок и повреждений. ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR прост в использовании, для работы с ним не требуется специальных знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 240 руб.3810 руб. в СплитИБП Powercom Smart King Pro+ SPT-700-II
-
В наличииЦена 15 430 руб.3858 руб. в СплитИБП Powercom IMD-825AP (3 кабеля)
-
В наличииЦена 15 610 руб.3903 руб. в СплитИБП Powercom Infinity INF-800 черный
-
В наличииЦена 15 860 руб.3965 руб. в СплитИБП CyberPower VP700ELCD
-
В наличииЦена 15 890 руб.3973 руб. в СплитИБП CyberPower UT2200EIG Line-Interactive 2200VA/1320W U
-
В наличииЦена 15 890 руб.3973 руб. в СплитИБП CyberPower UT2200EG 2200VA/1320W
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1500 черный
-
В наличииЦена 16 580 руб.4145 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower BR1000ELCD
-
В наличииЦена 16 690 руб.4173 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 1500 Euro черный
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитИБП Ippon Back Basic 2200 черный (1108031)
-
В наличииЦена 16 970 руб.4243 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP1...
-
В наличииЦена 17 460 руб.4365 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания CyberPower Tower 1000VA 550W VP...
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре ИБП APC Easy-UPS BVX700LI-GR