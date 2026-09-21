Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1500VA-1-002 900Вт 1500ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1500VA-1-002 900Вт 1500ВА черный
ITK ELECTRA ET - это компактный и экономичный источник бесперебойного питания (ИБП), который предназначен для защиты персональных компьютеров и бытовых приборов от проблем с электроснабжением. Он обеспечивает всестороннюю защиту, предотвращая повреждения от скачков напряжения и перенапряжений, и обеспечивает стабильное и чистое электрическое напряжение с помощью встроенного стабилизатора AVR. Благодаря встроенному микропроцессорному контроллеру, ИБП обеспечивает надежное и стабильное электропитание для подключенного оборудования, что делает его идеальным выбором для домашнего использования или небольшого офиса. ИБП оснащен 8 разъемами C13 и USB разъемом. ИБП имеет встроенный АКБ 2 шт емкостью 9Ач.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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