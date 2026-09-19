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Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black

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Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black - фото 1
Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black - фото 2
Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black - фото 3
Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black - фото 1
  • Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black - фото 2
  • Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black - фото 3
  • Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409742
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
196x462x424
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х25
Вес, г.
230

Описание товара Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black

Игровой корпус ZALMAN S2 TG размера Mid-Tower предлагает большую боковую панель из закаленного стекла. Привлекательная передняя панель оснащена антипылевым фильтром и обеспечивает оптимальный забор воздуха. Дополнительная съемная защита от пыли установлена вверху и в нижней части корпуса. Блок питания размещается снизу и скрыт кожухом, защищающий от нагрева и придающий аккуратный вид. Слот для материнских плат поддерживает форматы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, за ним остается достаточно места для размещения кабелей. Панель управления расположена сверху и предлагает кнопку питания, перезагрузки, аудиовыходы, два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Для накопителей предусмотрено четыре отсека 2.5 и два 3.5. Корпус ZALMAN S2 TG поставляется с тремя 120 мм вентиляторами. Всего по системному блоку их можно установить до 8 штук.

Отзывы о товаре Корпус Zalman S2 Tempered Glass Window Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
196x462x424
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой корпус ZALMAN S2 TG размера Mid-Tower предлагает большую боковую панель из закаленного стекла. Привлекательная передняя панель оснащена антипылевым фильтром и обеспечивает оптимальный забор воздуха. Дополнительная съемная защита от пыли установлена вверху и в нижней части корпуса. Блок питания размещается снизу и скрыт кожухом, защищающий от нагрева и придающий аккуратный вид. Слот для материнских плат поддерживает форматы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, за ним остается достаточно места для размещения кабелей. Панель управления расположена сверху и предлагает кнопку питания, перезагрузки, аудиовыходы, два порта USB 2.0 и один USB 3.0. Для накопителей предусмотрено четыре отсека 2.5 и два 3.5. Корпус ZALMAN S2 TG поставляется с тремя 120 мм вентиляторами. Всего по системному блоку их можно установить до 8 штук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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