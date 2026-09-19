Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF)
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Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF)
Мощный процессор AMD Ryzen 7 5800X BOX обеспечит высокопроизводительную работу игрового ПК. Его архитектура Zen 3 построена на техпроцессе 7 нм, благодаря чему сокращены задержки между ядрами, увеличена кэш-память L3 до 32 МБ и понижено энергопотребление. 8 ядер обрабатывают данные в многопоточном режиме, что предусматривает высокую скорость действий игрока, быструю загрузку локаций, удобство при одновременном выполнении нескольких задач. Тактовая частота ядер автоматически повышается с 3.8 до 4.7 ГГц, исключая зависания программ. Наличие у процессора AMD Ryzen 7 5800X BOX свободного множителя позволяет разгонять его до более высоких значений, что увеличивает производительность. Уровень тепловыделения при базовой частоте составляет 105 Вт. Процессор поддерживает работу модулей оперативной памяти объемом 128 ГБ и частотой 3200 МГц. Встроенный контроллер PCI-E 4.0 обеспечивает быстрый обмен данными с подключенными устройствами. Виртуализация расширяет возможности процессора и компьютера.
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