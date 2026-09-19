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Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) купить с доставкой в Москве
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Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF)

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Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 2
Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 3
Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 4
Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 5
Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 6
Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 7
Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
5800X
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 4
  • Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 5
  • Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 6
  • Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 7
  • Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409212
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
5800X
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
4
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х7
Вес, г.
270

Описание товара Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF)

Мощный процессор AMD Ryzen 7 5800X BOX обеспечит высокопроизводительную работу игрового ПК. Его архитектура Zen 3 построена на техпроцессе 7 нм, благодаря чему сокращены задержки между ядрами, увеличена кэш-память L3 до 32 МБ и понижено энергопотребление. 8 ядер обрабатывают данные в многопоточном режиме, что предусматривает высокую скорость действий игрока, быструю загрузку локаций, удобство при одновременном выполнении нескольких задач. Тактовая частота ядер автоматически повышается с 3.8 до 4.7 ГГц, исключая зависания программ. Наличие у процессора AMD Ryzen 7 5800X BOX свободного множителя позволяет разгонять его до более высоких значений, что увеличивает производительность. Уровень тепловыделения при базовой частоте составляет 105 Вт. Процессор поддерживает работу модулей оперативной памяти объемом 128 ГБ и частотой 3200 МГц. Встроенный контроллер PCI-E 4.0 обеспечивает быстрый обмен данными с подключенными устройствами. Виртуализация расширяет возможности процессора и компьютера.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
5800X
Socket
AM4
Тип поставки
BOX
Техпроцесс
7
Ядро
Vermeer
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L1
512
Объем кэша L2
4
Развернуть
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Частота процессора в режиме Turbo
4.7
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
90
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный процессор AMD Ryzen 7 5800X BOX обеспечит высокопроизводительную работу игрового ПК. Его архитектура Zen 3 построена на техпроцессе 7 нм, благодаря чему сокращены задержки между ядрами, увеличена кэш-память L3 до 32 МБ и понижено энергопотребление. 8 ядер обрабатывают данные в многопоточном режиме, что предусматривает высокую скорость действий игрока, быструю загрузку локаций, удобство при одновременном выполнении нескольких задач. Тактовая частота ядер автоматически повышается с 3.8 до 4.7 ГГц, исключая зависания программ. Наличие у процессора AMD Ryzen 7 5800X BOX свободного множителя позволяет разгонять его до более высоких значений, что увеличивает производительность. Уровень тепловыделения при базовой частоте составляет 105 Вт. Процессор поддерживает работу модулей оперативной памяти объемом 128 ГБ и частотой 3200 МГц. Встроенный контроллер PCI-E 4.0 обеспечивает быстрый обмен данными с подключенными устройствами. Виртуализация расширяет возможности процессора и компьютера.
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Отзывы


Процессор AMD Ryzen 7 5800X AM4 BOX (100-100000063WOF) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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