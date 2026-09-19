Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408221
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
170
Описание товара Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый
Ультралёгкие геймерские наушники Mad Catz E.S. PRO+ делают игровой процесс максимально комфортным. Они весят так мало, что через пару минут ты забудешь об их существовании и полностью погрузишься в виртуальный мир.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
-
В наличииЦена 2 420 руб. 3 098 руб.605 руб. в СплитНаушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G300 White
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTBLU) Blue
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитНаушники Redragon Diomedes 71126
-
В наличииЦена 2 535 руб.634 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G580 черный
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитНаушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 черный
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитГарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
-
В наличииЦена 2 640 руб.660 руб. в СплитНаушники Redragon LAMIA 2 белая
Ультралёгкие геймерские наушники Mad Catz E.S. PRO+ делают игровой процесс максимально комфортным. Они весят так мало, что через пару минут ты забудешь об их существовании и полностью погрузишься в виртуальный мир.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Mad Catz E.S. PRO+ белый