Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys MW300RE 2.4ГГц N300
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys MW300RE 2.4ГГц N300
Функционирующий в режиме повторителя усилитель беспроводного сигнала Mercusys MW300RE v3, устанавливаемый в розетку, необходим в помещениях, в которых сигнал беспроводной сети имеет недостаточный для обеспечения стабильной передачи данных уровень. Усилитель оснащен передатчиком, функционирующим в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Устройство имеет поддержку стандартов Wi-Fi 802.11b, 802.11g и 802.11n. Наибольшая скорость беспроводного соединения равна 300 Мбит/с. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys MW300RE v3 имеет 3 внешние антенны. Модель предназначена для использования внутри зданий. Работа устройства допускается при температуре окружающей среды, изменяющейся в пределах от 0 до 40 °C и относительной влажности, не превышающей 90 %. В комплект поставки входит руководство по быстрой настройке. Ширина, длина и высота корпуса усилителя равны 76, 75 и 101 мм соответственно. Модель поставляется в коробке, на которой размещена основная сопутствующая информация.
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