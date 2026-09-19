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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys MW300RE 2.4ГГц N300 купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys MW300RE 2.4ГГц N300

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 4
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 5
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
20
Усиление сигнала
2,4 Ггц
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 4
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 5
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Mercusys MW300RE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 408050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys MW300RE 2.4ГГц N300
1 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Тип антенны
внешняя
Установка
внешняя
Усиление, dbi
20
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
220

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys MW300RE 2.4ГГц N300

Функционирующий в режиме повторителя усилитель беспроводного сигнала Mercusys MW300RE v3, устанавливаемый в розетку, необходим в помещениях, в которых сигнал беспроводной сети имеет недостаточный для обеспечения стабильной передачи данных уровень. Усилитель оснащен передатчиком, функционирующим в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Устройство имеет поддержку стандартов Wi-Fi 802.11b, 802.11g и 802.11n. Наибольшая скорость беспроводного соединения равна 300 Мбит/с. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys MW300RE v3 имеет 3 внешние антенны. Модель предназначена для использования внутри зданий. Работа устройства допускается при температуре окружающей среды, изменяющейся в пределах от 0 до 40 °C и относительной влажности, не превышающей 90 %. В комплект поставки входит руководство по быстрой настройке. Ширина, длина и высота корпуса усилителя равны 76, 75 и 101 мм соответственно. Модель поставляется в коробке, на которой размещена основная сопутствующая информация.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys MW300RE 2.4ГГц N300




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Тип антенны
внешняя
Установка
внешняя
Усиление, dbi
20
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Функционирующий в режиме повторителя усилитель беспроводного сигнала Mercusys MW300RE v3, устанавливаемый в розетку, необходим в помещениях, в которых сигнал беспроводной сети имеет недостаточный для обеспечения стабильной передачи данных уровень. Усилитель оснащен передатчиком, функционирующим в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Устройство имеет поддержку стандартов Wi-Fi 802.11b, 802.11g и 802.11n. Наибольшая скорость беспроводного соединения равна 300 Мбит/с. Усилитель беспроводного сигнала Mercusys MW300RE v3 имеет 3 внешние антенны. Модель предназначена для использования внутри зданий. Работа устройства допускается при температуре окружающей среды, изменяющейся в пределах от 0 до 40 °C и относительной влажности, не превышающей 90 %. В комплект поставки входит руководство по быстрой настройке. Ширина, длина и высота корпуса усилителя равны 76, 75 и 101 мм соответственно. Модель поставляется в коробке, на которой размещена основная сопутствующая информация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys MW300RE 2.4ГГц N300 – стоимость товара 1430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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