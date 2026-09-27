Top.Mail.Ru
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205 - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205 - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205 - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205 - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205 - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205 - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE205 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х10
Вес, кг.
5.2

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb

Вы устали от “мёртвых зон” Wi-Fi у себя дома? Усилитель сигнала RE205 подключается к Wi-Fi роутеру по беспроводной сети и усиливает покрытие там, где роутер не справляется, снижая интерференцию сигнала и обеспечивая надёжное покрытие Wi-Fi по всему дому или офису. RE205 позволит подключать больше устройств одновременно на 2,4 ГГц (скорость до 300 Мбит/с) и на 5 ГГц (скорость до 433 Мбит/с). Используйте 2,4 ГГц для отправки e-mail и работы в интернете, а 5 ГГц – для онлайн-игр и просмотра HD-видео. Умный индикатор позволит вам находить наиболее подходящее место для размещения RE205. RE205 – это больше чем усилитель Wi-Fi сигнала. Подключите к нему кабель Ethernet и преобразуйте проводной интернет в беспроводную сеть.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Вы устали от “мёртвых зон” Wi-Fi у себя дома? Усилитель сигнала RE205 подключается к Wi-Fi роутеру по беспроводной сети и усиливает покрытие там, где роутер не справляется, снижая интерференцию сигнала и обеспечивая надёжное покрытие Wi-Fi по всему дому или офису. RE205 позволит подключать больше устройств одновременно на 2,4 ГГц (скорость до 300 Мбит/с) и на 5 ГГц (скорость до 433 Мбит/с). Используйте 2,4 ГГц для отправки e-mail и работы в интернете, а 5 ГГц – для онлайн-игр и просмотра HD-видео. Умный индикатор позволит вам находить наиболее подходящее место для размещения RE205. RE205 – это больше чем усилитель Wi-Fi сигнала. Подключите к нему кабель Ethernet и преобразуйте проводной интернет в беспроводную сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE205 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...