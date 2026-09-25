Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb
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Характеристики
Тип антенны
внешняя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
В наличии
Код товара: 737697
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2 260 руб.
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Характеристики
Бренд
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х9
Вес, г.
200
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb
Buddy может расширить зону покрытия Wi-Fi любого роутера в многокомнатной квартире, загородном доме или небольшом офисе — как усилитель, точка доступа или даже Wi-Fi-мост. Полная функциональность Buddy раскрывается, если подключить его в Wi-Fi-систему Netcraze по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки кабелей или по Ethernet для максимальной производительности. Объединенные в Mesh Wi-Fi-систему устройства Netcraze образуют сеть с бесшовным роумингом по стандартам 802.11k/r/v и централизованным управлением с основного интернет-центра, через мобильное приложение или облачный сервис.
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Бренд
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Страна производитель
Китай
Buddy может расширить зону покрытия Wi-Fi любого роутера в многокомнатной квартире, загородном доме или небольшом офисе — как усилитель, точка доступа или даже Wi-Fi-мост. Полная функциональность Buddy раскрывается, если подключить его в Wi-Fi-систему Netcraze по технологии Mesh Wi-Fi без прокладки кабелей или по Ethernet для максимальной производительности. Объединенные в Mesh Wi-Fi-систему устройства Netcraze образуют сеть с бесшовным роумингом по стандартам 802.11k/r/v и централизованным управлением с основного интернет-центра, через мобильное приложение или облачный сервис.
Купить Усилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 4 NC-3211 2.4ГГц N300 1x100Mb - по цене 2260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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