Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196773
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х1
Вес, г.
260
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300
A9 – универсальный повторитель беспроводного сигнала стандарта, разработанный для расширения зоны покрытия беспроводных сетей и усиления Wi-Fi сигнала. A9 прост в использовании: подключается нажатием одной кнопки, а умный светодиодный индикатор подскажет наиболее подходящее место для размещения. A9 – идеальное решение, чтобы устранить “мертвые” зоны и оптимизировать работу Вашей Wi-Fi сети.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
3
Страна производитель
Китай
A9 – универсальный повторитель беспроводного сигнала стандарта, разработанный для расширения зоны покрытия беспроводных сетей и усиления Wi-Fi сигнала. A9 прост в использовании: подключается нажатием одной кнопки, а умный светодиодный индикатор подскажет наиболее подходящее место для размещения. A9 – идеальное решение, чтобы устранить “мертвые” зоны и оптимизировать работу Вашей Wi-Fi сети.
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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