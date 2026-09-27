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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300

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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 2
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 3
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 4
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 5
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 6
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
3
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  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 4
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 5
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 6
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196773
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х1
Вес, г.
260

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300

A9 – универсальный повторитель беспроводного сигнала стандарта, разработанный для расширения зоны покрытия беспроводных сетей и усиления Wi-Fi сигнала. A9 прост в использовании: подключается нажатием одной кнопки, а умный светодиодный индикатор подскажет наиболее подходящее место для размещения. A9 – идеальное решение, чтобы устранить “мертвые” зоны и оптимизировать работу Вашей Wi-Fi сети.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A9 2.4ГГц N300




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
3
Страна производитель
Китай
Описание
A9 – универсальный повторитель беспроводного сигнала стандарта, разработанный для расширения зоны покрытия беспроводных сетей и усиления Wi-Fi сигнала. A9 прост в использовании: подключается нажатием одной кнопки, а умный светодиодный индикатор подскажет наиболее подходящее место для размещения. A9 – идеальное решение, чтобы устранить “мертвые” зоны и оптимизировать работу Вашей Wi-Fi сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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