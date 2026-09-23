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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

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Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 1
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 2
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 3
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 4
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 5
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 6
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 7
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 8
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 9
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 10
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 11
Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Усилитель сигнала
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 1
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 2
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 3
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 4
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 5
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 6
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 7
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 8
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 9
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 10
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 11
  • Усилитель Wi-Fi сигнала TP-Link AC1200 (RE315) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
3 410 руб.  4 810 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
3 410 руб. -29%
4 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Усилитель сигнала
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
Ethernet RJ-45
Частотный диапазон
2.4 ГГц, 5 ГГц
Ширина, см
8.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х12
Вес, г.
260

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

Адаптивная маршрутизация автоматически выбирает наилучший канал и диапазон для передачи данных, обеспечивая скоростной Wi-Fi. Высокоскоростной режим позволяет довести скорость до предела за счёт использования одного из Wi-Fi диапазонов в качестве backhaul-подключения — идеальное решение для HD?стримов и игр. Режим точки доступа позволяет преобразовать проводное подключение в беспроводное. Умный индикатор сигнала отображает качество сигнала, позволяя найти наиболее подходящее место для размещения устройства. Простая настройка Mesh?сети нажатием кнопки WPS и возможность управления сетью через приложение Tether или веб?интерфейс.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Усилитель сигнала
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
Ethernet RJ-45
Частотный диапазон
2.4 ГГц, 5 ГГц
Ширина, см
8.9
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптивная маршрутизация автоматически выбирает наилучший канал и диапазон для передачи данных, обеспечивая скоростной Wi-Fi. Высокоскоростной режим позволяет довести скорость до предела за счёт использования одного из Wi-Fi диапазонов в качестве backhaul-подключения — идеальное решение для HD?стримов и игр. Режим точки доступа позволяет преобразовать проводное подключение в беспроводное. Умный индикатор сигнала отображает качество сигнала, позволяя найти наиболее подходящее место для размещения устройства. Простая настройка Mesh?сети нажатием кнопки WPS и возможность управления сетью через приложение Tether или веб?интерфейс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE315 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - стоимость товара 3410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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