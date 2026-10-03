Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE200 2.4/5ГГц AC750 1x100Mb
AC750 Усилитель Wi-Fi сигнала усиливает Wi-Fi в недоступных ранее местах, где невозможна прокладка кабеля. Установите RE200 между роутером и клиентскими устройствами, увеличивая площадь покрытия Wi-Fi. Используйте единую сеть Wi-Fi дома или в офисе. Два диапазона обеспечат общую пропускную способность до 750 Мбит/с на площади до 185 м2, а также подходящий канал для просмотра потокового HD-видео, онлайн-игр и прочих «тяжёлых» задач. RE200 поддерживает 802.11ac и создаёт мощное Wi-Fi подключение. Он работает с любым роутером или точкой доступа, удобно предоставляя широкое двухдиапазонное покрытие для множества устройств. Нажмите кнопку WPS на роутере и кнопку RE на RE200, и в течение 2 минут вы получите доступ к сети. После подключения к роутеру вы сможете легко перемещать и устанавливать RE200 в пределах вашей Wi-Fi сети без необходимости повторной настройки.
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