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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb

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Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 1
Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 2
Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 3
Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 4
Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 5
Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
  • Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 1
  • Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 2
  • Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 3
  • Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 4
  • Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 5
  • Усилитель Wi-Fi сигнал TP-LINK TL-WA850RE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 160681
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
1 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х9
Вес, г.
280

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb

Беспроводной повторитель TP-LINK TL-WA850RE предназначен для улучшения мощности сигнала и позволяет значительно расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Имея небольшой размер, пользователь имеет возможность установить устройство даже на стене, а кнопка Range Extender позволит в один миг увеличить зону покрытия Wireless-сети. Порт Ethernet TL-WA850RE дает возможность повторителю работать в качестве беспроводного адаптера, что позволяет подсоединять игровые приставки, устройства для цифровой видеозаписи, а также IPTV. TP-LINK TL-WA850RE предоставляет скорость передачи в режиме беспроводного подключения до 300 Мбит/с. Репитер работает практически с любым устройством.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Тип антенны
внутренняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной повторитель TP-LINK TL-WA850RE предназначен для улучшения мощности сигнала и позволяет значительно расширить зону покрытия сети Wi-Fi. Имея небольшой размер, пользователь имеет возможность установить устройство даже на стене, а кнопка Range Extender позволит в один миг увеличить зону покрытия Wireless-сети. Порт Ethernet TL-WA850RE дает возможность повторителю работать в качестве беспроводного адаптера, что позволяет подсоединять игровые приставки, устройства для цифровой видеозаписи, а также IPTV. TP-LINK TL-WA850RE предоставляет скорость передачи в режиме беспроводного подключения до 300 Мбит/с. Репитер работает практически с любым устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA850RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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