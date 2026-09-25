Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE300 v1 (2.4/5ГГц AC1200)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
В наличии
Код товара: 748825
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 380 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE300 v1 (2.4/5ГГц AC1200)
Wi-Fi усилитель сигнала Cudy RE300 — это надежное решение для тех, кто сталкивается с нестабильной работой беспроводной сети и зонами, где сигнал роутера практически исчезает. Данное устройство позволяет расширить покрытие домашней или офисной сети, обеспечивая уверенный прием в самых удаленных комнатах. Благодаря поддержке современного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 4 (802.11n) и частотного диапазона 2.4 ГГц, репитер гарантирует стабильное соединение на значительном расстоянии, преодолевая стены и перекрытия, которые часто становятся препятствием для сигнала.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
2,4 Ггц
Страна производитель
Китай
Wi-Fi усилитель сигнала Cudy RE300 — это надежное решение для тех, кто сталкивается с нестабильной работой беспроводной сети и зонами, где сигнал роутера практически исчезает. Данное устройство позволяет расширить покрытие домашней или офисной сети, обеспечивая уверенный прием в самых удаленных комнатах. Благодаря поддержке современного стандарта беспроводной связи Wi-Fi 4 (802.11n) и частотного диапазона 2.4 ГГц, репитер гарантирует стабильное соединение на значительном расстоянии, преодолевая стены и перекрытия, которые часто становятся препятствием для сигнала.
Усилитель Wi?Fi сигнала Cudy RE300 v1 (2.4/5ГГц AC1200) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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