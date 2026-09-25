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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 1
Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 2
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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 1
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 2
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 3
  • Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738383
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
2 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х10
Вес, г.
360

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

**Усилитель Wi-Fi сигнала Tenda A23: расширьте зону покрытия и увеличьте скорость интернета!** Хотите, чтобы Wi-Fi сигнал был стабильным и сильным во всех уголках вашего дома или офиса? Усилитель Wi-Fi сигнала Tenda A23 — это идеальное решение для расширения зоны покрытия и повышения качества беспроводного соединения. **Основные преимущества:** * **Два диапазона для максимальной скорости:** наслаждайтесь высокой скоростью передачи данных — до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц. * **Увеличенная зона покрытия:** внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi (2 штуки) помогут распространить сигнал даже в самые удалённые уголки вашего помещения. * **Надёжное проводное подключение:** порт LAN с поддержкой скорости до 1 Гбит/с позволяет подключить устройства по кабелю для максимально стабильного соединения. С усилителем Tenda A23 вы забудете о проблемах с Wi-Fi: медленной загрузке страниц, прерывании потокового видео и нестабильном соединении. Наслаждайтесь быстрым и надёжным интернетом в любом уголке вашего дома или офиса!

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
Tenda
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
2,4 Ггц, 5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
**Усилитель Wi-Fi сигнала Tenda A23: расширьте зону покрытия и увеличьте скорость интернета!** Хотите, чтобы Wi-Fi сигнал был стабильным и сильным во всех уголках вашего дома или офиса? Усилитель Wi-Fi сигнала Tenda A23 — это идеальное решение для расширения зоны покрытия и повышения качества беспроводного соединения. **Основные преимущества:** * **Два диапазона для максимальной скорости:** наслаждайтесь высокой скоростью передачи данных — до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц. * **Увеличенная зона покрытия:** внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi (2 штуки) помогут распространить сигнал даже в самые удалённые уголки вашего помещения. * **Надёжное проводное подключение:** порт LAN с поддержкой скорости до 1 Гбит/с позволяет подключить устройства по кабелю для максимально стабильного соединения. С усилителем Tenda A23 вы забудете о проблемах с Wi-Fi: медленной загрузке страниц, прерывании потокового видео и нестабильном соединении. Наслаждайтесь быстрым и надёжным интернетом в любом уголке вашего дома или офиса!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb - по цене 2510 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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