Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
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Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Tenda A23 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
**Усилитель Wi-Fi сигнала Tenda A23: расширьте зону покрытия и увеличьте скорость интернета!** Хотите, чтобы Wi-Fi сигнал был стабильным и сильным во всех уголках вашего дома или офиса? Усилитель Wi-Fi сигнала Tenda A23 — это идеальное решение для расширения зоны покрытия и повышения качества беспроводного соединения. **Основные преимущества:** * **Два диапазона для максимальной скорости:** наслаждайтесь высокой скоростью передачи данных — до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц. * **Увеличенная зона покрытия:** внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi (2 штуки) помогут распространить сигнал даже в самые удалённые уголки вашего помещения. * **Надёжное проводное подключение:** порт LAN с поддержкой скорости до 1 Гбит/с позволяет подключить устройства по кабелю для максимально стабильного соединения. С усилителем Tenda A23 вы забудете о проблемах с Wi-Fi: медленной загрузке страниц, прерывании потокового видео и нестабильном соединении. Наслаждайтесь быстрым и надёжным интернетом в любом уголке вашего дома или офиса!
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