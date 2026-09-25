Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME60X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип антенны
внешняя
Усиление сигнала
5 Ггц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
В наличии
Код товара: 737773
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Загружаем...
2 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
400
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME60X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb
Расширьте зону действия вашего существующего маршрутизатора. Две регулируемые антенны с высоким коэффициентом усиления позволяют передавать сигналы Wi-Fi туда, куда ваш маршрутизатор WiFi не может дотянуться. Этот расширитель диапазона AX1500 обратно совместим с предыдущими поколениями Wi-Fi (11b/g/n/a/ac) и будет работать со всеми вашими существующими устройствами, подключенными к Интернету. ME60X совместим с EasyMesh, что позволяет вам настроить всю домашнюю сетевую сеть mesh с помощью одного имени Wi-Fi и пароля с любыми другими точками доступа, поддерживающими EasyMesh, от нескольких производителей. Наслаждайтесь гибким, масштабируемым и бесшовным сетевым Wi-Fi по всему дому!
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Бренд
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1501 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внутри помещения
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Расширьте зону действия вашего существующего маршрутизатора. Две регулируемые антенны с высоким коэффициентом усиления позволяют передавать сигналы Wi-Fi туда, куда ваш маршрутизатор WiFi не может дотянуться. Этот расширитель диапазона AX1500 обратно совместим с предыдущими поколениями Wi-Fi (11b/g/n/a/ac) и будет работать со всеми вашими существующими устройствами, подключенными к Интернету. ME60X совместим с EasyMesh, что позволяет вам настроить всю домашнюю сетевую сеть mesh с помощью одного имени Wi-Fi и пароля с любыми другими точками доступа, поддерживающими EasyMesh, от нескольких производителей. Наслаждайтесь гибким, масштабируемым и бесшовным сетевым Wi-Fi по всему дому!
Купить Усилитель Wi?Fi сигнала Mercusys ME60X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb - по цене 2990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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