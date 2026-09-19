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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE305 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE305 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE305 - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE305 - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE305 - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE305 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE305 - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE305 - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE305 - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE305 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408051
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Диапазон
двухдиапазонное
Производство
Китай
Ширина, см
10.2
Установка
внутренняя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
300

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE305 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb

Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE305 пригодится для установки в больших помещениях. Эта модель изготовлена в прочном корпусе белого цвета. С ее помощью удается покрыть всю площадь офиса и квартиры, расширить зону действия беспроводной сети. Размещается усилитель внутри помещения. Он оснащается двумя внешними антеннами для приема и передачи сигнала. Устройство выступает в виде ретранслятора, оно отлично справляется со своими функциями. Модель TP-LINK RE305 обладает компактными габаритами. Этот факт станет преимуществом для ряда покупателей. Данный усилитель подключается к розетке с напряжением 220 В. От нее устройство получает энергию для дальнейшего функционирования. Модель поддерживает несколько стандартов Wi-Fi - 802.11a, ac, b, g и n. Она может работать в частоте 2.4 и 5 ГГц. Допускается одновременное функционирование усилителя в двух диапазонах. Максимальная скорость соединения - 867 Мбит/с. Удается обеспечить быстрый обмен информацией при использовании усилителя. Выполнить настройку можно при помощи web-интерфейса, он прост в освоении и у вас не возникнет проблем при установке параметров. Производитель предусмотрел один порт Ethernet для подключения по кабелю.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE305 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Диапазон
двухдиапазонное
Производство
Китай
Ширина, см
10.2
Установка
внутренняя
Страна производитель
Китай
Описание
Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE305 пригодится для установки в больших помещениях. Эта модель изготовлена в прочном корпусе белого цвета. С ее помощью удается покрыть всю площадь офиса и квартиры, расширить зону действия беспроводной сети. Размещается усилитель внутри помещения. Он оснащается двумя внешними антеннами для приема и передачи сигнала. Устройство выступает в виде ретранслятора, оно отлично справляется со своими функциями. Модель TP-LINK RE305 обладает компактными габаритами. Этот факт станет преимуществом для ряда покупателей. Данный усилитель подключается к розетке с напряжением 220 В. От нее устройство получает энергию для дальнейшего функционирования. Модель поддерживает несколько стандартов Wi-Fi - 802.11a, ac, b, g и n. Она может работать в частоте 2.4 и 5 ГГц. Допускается одновременное функционирование усилителя в двух диапазонах. Максимальная скорость соединения - 867 Мбит/с. Удается обеспечить быстрый обмен информацией при использовании усилителя. Выполнить настройку можно при помощи web-интерфейса, он прост в освоении и у вас не возникнет проблем при установке параметров. Производитель предусмотрел один порт Ethernet для подключения по кабелю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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