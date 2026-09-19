Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE305 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE305 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb
Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE305 пригодится для установки в больших помещениях. Эта модель изготовлена в прочном корпусе белого цвета. С ее помощью удается покрыть всю площадь офиса и квартиры, расширить зону действия беспроводной сети. Размещается усилитель внутри помещения. Он оснащается двумя внешними антеннами для приема и передачи сигнала. Устройство выступает в виде ретранслятора, оно отлично справляется со своими функциями. Модель TP-LINK RE305 обладает компактными габаритами. Этот факт станет преимуществом для ряда покупателей. Данный усилитель подключается к розетке с напряжением 220 В. От нее устройство получает энергию для дальнейшего функционирования. Модель поддерживает несколько стандартов Wi-Fi - 802.11a, ac, b, g и n. Она может работать в частоте 2.4 и 5 ГГц. Допускается одновременное функционирование усилителя в двух диапазонах. Максимальная скорость соединения - 867 Мбит/с. Удается обеспечить быстрый обмен информацией при использовании усилителя. Выполнить настройку можно при помощи web-интерфейса, он прост в освоении и у вас не возникнет проблем при установке параметров. Производитель предусмотрел один порт Ethernet для подключения по кабелю.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 5 NC-3311 2.4/5ГГц AC1200...
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 NC-3411 2.4/5ГГц AX3000...
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала Netcraze Buddy 6 SE NC-4410 2.4/5ГГц AX3...
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала ASUS RP-BE58 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитУсилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE235BE 2.4/5ГГц BE3600 1x2.5Gb
-
В наличииЦена 12 280 руб.3070 руб. в СплитАнтенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-5G10 5ГГц всенаправленная MIMO 10dBi ...
-
В наличииЦена 47 230 руб.11808 руб. в СплитАнтенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G34 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA ...
Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE305 2.4/5ГГц AC1200 1x100Mb