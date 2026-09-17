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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb

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Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 5
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WA854RE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72487
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
1 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х8
Вес, г.
270

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb

Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL-WA854RE; Размещение: в помещении; Стандарты беспроводной связи: 802.11b, 802.11g, 802.11n; Общая скорость связи: 300 Мбит/с; Протоколы безопасности: WEP, WPA, WPA2-PSK

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Описание
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL-WA854RE; Размещение: в помещении; Стандарты беспроводной связи: 802.11b, 802.11g, 802.11n; Общая скорость связи: 300 Мбит/с; Протоколы безопасности: WEP, WPA, WPA2-PSK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - по цене 1340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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