Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 72487
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х8
Вес, г.
270
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb
Усилитель беспроводного сигнала TP-Link TL-WA854RE; Размещение: в помещении; Стандарты беспроводной связи: 802.11b, 802.11g, 802.11n; Общая скорость связи: 300 Мбит/с; Протоколы безопасности: WEP, WPA, WPA2-PSK
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Купить Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link TL-WA854RE 2.4ГГц N300 1x100Mb - по цене 1340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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