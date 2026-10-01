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Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый

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Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 1
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 2
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 3
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 4
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 5
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 6
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 7
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 8
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 9
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 10
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 11
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 12
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 1
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 2
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 3
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 4
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 5
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 6
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 7
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 8
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 9
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 10
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 11
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 12
  • Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
11 810 руб.  19 680 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый
11 810 руб. -40%
19 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 устройства
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
110x110x114
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
2

Описание товара Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый

MESH-комплект TP-Link Deco X20 представлен двумя точками доступа. Устройства выполнены в компактных корпусах белого цвета и обеспечивают организацию быстрой надежной сети Wi-Fi в пределах помещений большой площади. Точки доступа соответствуют стандарту AX1800, поддерживают работу в двух частотных диапазонах и технологию MU-MIMO, позволяя получать стабильное покрытие Wi-Fi при одновременном подключении множества устройств. Для проводного доступа к Интернет в TP-Link Deco X20 имеются два разъема LAN с пропускной способностью в пределах 1000 Мбит/с. Система защиты и средства родительского контроля гарантируют надежную защиту доступа. Фирменное приложение делает настройку доступных параметров максимально простой и удобной.

Отзывы о товаре Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1775 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 устройства
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
110x110x114
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco X20 представлен двумя точками доступа. Устройства выполнены в компактных корпусах белого цвета и обеспечивают организацию быстрой надежной сети Wi-Fi в пределах помещений большой площади. Точки доступа соответствуют стандарту AX1800, поддерживают работу в двух частотных диапазонах и технологию MU-MIMO, позволяя получать стабильное покрытие Wi-Fi при одновременном подключении множества устройств. Для проводного доступа к Интернет в TP-Link Deco X20 имеются два разъема LAN с пропускной способностью в пределах 1000 Мбит/с. Система защиты и средства родительского контроля гарантируют надежную защиту доступа. Фирменное приложение делает настройку доступных параметров максимально простой и удобной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый - по цене 11810 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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