Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Tenda 4G06

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 1
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 3
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 4
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 5
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 6
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 7
Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505128
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
185x126x60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda 4G06

Роутер Tenda 4G06 благодаря своим возможностям может стать отличным выбором для частного и коммерческого использования. Отличительной особенностью устройства является встроенный модем LTE, который поддерживает SIM-карты всех известных операторов связи. Кроме того, устройство может выступать в качестве Wi-FI-маршрутизатора и сетевого моста. Роутер Tenda 4G06 может работать в широком спектре мобильных сетей и оборудован мощными внешними антеннами, благодаря чему обеспечивается возможность получения качественного и стабильного сигнала от базовых станций. Скорость мобильного интернета может достигать 150 Мбит/с. При работе устройства в режиме точки доступа Wi-Fi для других устройств передача данных осуществляется на частоте 2.4 ГГц, благодаря чему скорость может достигать 300 Мбит/с. Подключение оборудования к роутеру может осуществляться при помощи расположенных на корпусе нескольких разъемов Ethernet. Настройка рабочих параметров и дальнейшее администрирование может осуществляться через веб-интерфейс или мобильное приложение. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Роутер поставляется с набором кабелей.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda 4G06




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, репитер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
185x126x60 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер Tenda 4G06 благодаря своим возможностям может стать отличным выбором для частного и коммерческого использования. Отличительной особенностью устройства является встроенный модем LTE, который поддерживает SIM-карты всех известных операторов связи. Кроме того, устройство может выступать в качестве Wi-FI-маршрутизатора и сетевого моста. Роутер Tenda 4G06 может работать в широком спектре мобильных сетей и оборудован мощными внешними антеннами, благодаря чему обеспечивается возможность получения качественного и стабильного сигнала от базовых станций. Скорость мобильного интернета может достигать 150 Мбит/с. При работе устройства в режиме точки доступа Wi-Fi для других устройств передача данных осуществляется на частоте 2.4 ГГц, благодаря чему скорость может достигать 300 Мбит/с. Подключение оборудования к роутеру может осуществляться при помощи расположенных на корпусе нескольких разъемов Ethernet. Настройка рабочих параметров и дальнейшее администрирование может осуществляться через веб-интерфейс или мобильное приложение. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Роутер поставляется с набором кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Tenda 4G06 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...