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Wi-Fi роутер Cudy LT400 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Cudy LT400

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Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 4
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 5
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 6
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 7
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 8
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 9
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 10
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 11
Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Cudy LT400 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737711
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
IGMP Proxy, IGMP Snooping, IPv4, IPv6, UPnP, VLAN
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, LAN-кабель, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
340x275x6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х6
Вес, г.
750

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT400

Wi-Fi/LTE роутер позволяет не только быстро раздать проводной и беспроводной интернет своим устройствам там, где есть Ethernet кабель вашего интернет-провайдера, но и подключиться к мобильному интернету 4G и раздать его своим устройствам там, где услуги стационарного интернет-провайдера по каким-то причинам недоступны. Например, для подключения камер и систем датчиков «умного дома», всех Wi-Fi устройств на даче, в квартире, в университетском общежитии, в арендуемой квартире или загородном доме – где бы вы ни находились. Подключитесь всей компанией к одному роутеру, если вы путешествуете с семьёй или с друзьями – вам потребуется только одна сим-карта, установленная в роутер. Роутер позволяет раздать проводной и беспроводной интернет всем вашим устройствам на высокой скорости. Поддерживает диапазоны FDD и TDD. Использует технологию 4G LTE последнего поколения для достижения скорости загрузки данных до 150 Мбит/сек и отправки данных до 50 Мбит/сек. Работайте без привязки к офису, общайтесь в соцсетях, делитесь с друзьями фото и видео в поездках, смотрите онлайн любимые фильмы на отдыхе, Wi-Fi/LTE роутер LT400 обеспечит надёжное и удобное подключение.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy LT400




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
IGMP Proxy, IGMP Snooping, IPv4, IPv6, UPnP, VLAN
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, LAN-кабель, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
340x275x6
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi/LTE роутер позволяет не только быстро раздать проводной и беспроводной интернет своим устройствам там, где есть Ethernet кабель вашего интернет-провайдера, но и подключиться к мобильному интернету 4G и раздать его своим устройствам там, где услуги стационарного интернет-провайдера по каким-то причинам недоступны. Например, для подключения камер и систем датчиков «умного дома», всех Wi-Fi устройств на даче, в квартире, в университетском общежитии, в арендуемой квартире или загородном доме – где бы вы ни находились. Подключитесь всей компанией к одному роутеру, если вы путешествуете с семьёй или с друзьями – вам потребуется только одна сим-карта, установленная в роутер. Роутер позволяет раздать проводной и беспроводной интернет всем вашим устройствам на высокой скорости. Поддерживает диапазоны FDD и TDD. Использует технологию 4G LTE последнего поколения для достижения скорости загрузки данных до 150 Мбит/сек и отправки данных до 50 Мбит/сек. Работайте без привязки к офису, общайтесь в соцсетях, делитесь с друзьями фото и видео в поездках, смотрите онлайн любимые фильмы на отдыхе, Wi-Fi/LTE роутер LT400 обеспечит надёжное и удобное подключение.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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