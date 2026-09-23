Wi-Fi роутер Cudy LT400
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy LT400
Wi-Fi/LTE роутер позволяет не только быстро раздать проводной и беспроводной интернет своим устройствам там, где есть Ethernet кабель вашего интернет-провайдера, но и подключиться к мобильному интернету 4G и раздать его своим устройствам там, где услуги стационарного интернет-провайдера по каким-то причинам недоступны. Например, для подключения камер и систем датчиков «умного дома», всех Wi-Fi устройств на даче, в квартире, в университетском общежитии, в арендуемой квартире или загородном доме – где бы вы ни находились. Подключитесь всей компанией к одному роутеру, если вы путешествуете с семьёй или с друзьями – вам потребуется только одна сим-карта, установленная в роутер. Роутер позволяет раздать проводной и беспроводной интернет всем вашим устройствам на высокой скорости. Поддерживает диапазоны FDD и TDD. Использует технологию 4G LTE последнего поколения для достижения скорости загрузки данных до 150 Мбит/сек и отправки данных до 50 Мбит/сек. Работайте без привязки к офису, общайтесь в соцсетях, делитесь с друзьями фото и видео в поездках, смотрите онлайн любимые фильмы на отдыхе, Wi-Fi/LTE роутер LT400 обеспечит надёжное и удобное подключение.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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