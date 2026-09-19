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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
7680
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
262 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404021
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Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 7.68Gb (MZILT7T6HALA-00007)
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1643a имеет объем 7680 ГБ и формат 2.5", за счет чего подходит для создания серверных систем. Интерфейс подключения SAS поддерживает скорость записи в 2000 Мбайт/с и чтения – 2100 Мбайт/с. Благодаря этому обеспечивается моментальный доступ к хранящейся на накопителе информации. Аппаратное шифрование AES 256 bit надежно защищает данные при их хранении и передаче. В серверном SSD-накопителе Samsung PM1643a используется структура памяти 3D NAND, которая предусматривает надежность и высокую плотность размещения файлов. Она поддерживает ресурс перезаписи в 14016 ТБ, что обеспечит стабильную эксплуатацию диска на протяжении всего срока службы. Алгоритм коррекции ошибок и механизм самовосстановления позволяют исключить серьезные сбои в работе накопителя и сберечь хранящиеся на нем файлы.
Серверный SSD-накопитель Samsung PM1643a имеет объем 7680 ГБ и формат 2.5", за счет чего подходит для создания серверных систем. Интерфейс подключения SAS поддерживает скорость записи в 2000 Мбайт/с и чтения – 2100 Мбайт/с. Благодаря этому обеспечивается моментальный доступ к хранящейся на накопителе информации. Аппаратное шифрование AES 256 bit надежно защищает данные при их хранении и передаче. В серверном SSD-накопителе Samsung PM1643a используется структура памяти 3D NAND, которая предусматривает надежность и высокую плотность размещения файлов. Она поддерживает ресурс перезаписи в 14016 ТБ, что обеспечит стабильную эксплуатацию диска на протяжении всего срока службы. Алгоритм коррекции ошибок и механизм самовосстановления позволяют исключить серьезные сбои в работе накопителя и сберечь хранящиеся на нем файлы.
Накопитель SSD Samsung Enterprise PM1643a 7.68Gb (MZILT7T6HALA-00007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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