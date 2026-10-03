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Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка

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Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 1
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 2
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 3
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 4
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 5
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 6
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 7
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 8
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Joanne
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 1
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 2
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 3
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 4
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 5
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 6
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 7
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 8
  • Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403530
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557205152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Joanne
Жанр
Кантри
Трек-лист
Diamond Heart, A-YO, Joanne, John Wayne, Dancin' In Circles, Perfect Illusion, Million Reasons, Sinner's Prayer, Come To Mama, Hey Girl [feat. Florence Welch], Angel Down, Grigio Girls, Just Another Day, Angel Down (Work Tape)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка

Track List

A1Diamond Heart3:30
A2A-Yo3:27
A3Joanne3:16
B1John Wayne2:54
B2Dancin' In Circles3:27
B3Perfect Illusion3:02
B4Million Reasons3:25
C1Sinner's Prayer3:43
C2Come To Mama4:15
C3Hey Girl4:15
D1Angel Down3:49
D2Grigio Girls3:00
D3Just Another Day2:58
D4Angel Down (Work Tape)2:20

Отзывы о товаре Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557205152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Joanne
Жанр
Кантри
Трек-лист
Diamond Heart, A-YO, Joanne, John Wayne, Dancin' In Circles, Perfect Illusion, Million Reasons, Sinner's Prayer, Come To Mama, Hey Girl [feat. Florence Welch], Angel Down, Grigio Girls, Just Another Day, Angel Down (Work Tape)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Diamond Heart3:30
A2A-Yo3:27
A3Joanne3:16
B1John Wayne2:54
B2Dancin' In Circles3:27
B3Perfect Illusion3:02
B4Million Reasons3:25
C1Sinner's Prayer3:43
C2Come To Mama4:15
C3Hey Girl4:15
D1Angel Down3:49
D2Grigio Girls3:00
D3Just Another Day2:58
D4Angel Down (Work Tape)2:20
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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