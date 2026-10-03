Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Joanne
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 403530
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5 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557205152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Joanne
Жанр
Кантри
Трек-лист
Diamond Heart, A-YO, Joanne, John Wayne, Dancin' In Circles, Perfect Illusion, Million Reasons, Sinner's Prayer, Come To Mama, Hey Girl [feat. Florence Welch], Angel Down, Grigio Girls, Just Another Day, Angel Down (Work Tape)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Diamond Heart
|3:30
|A2
|A-Yo
|3:27
|A3
|Joanne
|3:16
|B1
|John Wayne
|2:54
|B2
|Dancin' In Circles
|3:27
|B3
|Perfect Illusion
|3:02
|B4
|Million Reasons
|3:25
|C1
|Sinner's Prayer
|3:43
|C2
|Come To Mama
|4:15
|C3
|Hey Girl
|4:15
|D1
|Angel Down
|3:49
|D2
|Grigio Girls
|3:00
|D3
|Just Another Day
|2:58
|D4
|Angel Down (Work Tape)
|2:20
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557205152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Joanne
Жанр
Кантри
Трек-лист
Diamond Heart, A-YO, Joanne, John Wayne, Dancin' In Circles, Perfect Illusion, Million Reasons, Sinner's Prayer, Come To Mama, Hey Girl [feat. Florence Welch], Angel Down, Grigio Girls, Just Another Day, Angel Down (Work Tape)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Diamond Heart
|3:30
|A2
|A-Yo
|3:27
|A3
|Joanne
|3:16
|B1
|John Wayne
|2:54
|B2
|Dancin' In Circles
|3:27
|B3
|Perfect Illusion
|3:02
|B4
|Million Reasons
|3:25
|C1
|Sinner's Prayer
|3:43
|C2
|Come To Mama
|4:15
|C3
|Hey Girl
|4:15
|D1
|Angel Down
|3:49
|D2
|Grigio Girls
|3:00
|D3
|Just Another Day
|2:58
|D4
|Angel Down (Work Tape)
|2:20
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Lady GaGa - Joanne (0602557205152) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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