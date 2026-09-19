Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Chromatica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402438
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508789045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Chromatica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chromatica I, Alice, Stupid Love, Rain On Me (feat. Ariana Grande), Free Woman, Fun Tonight, Chromatica II, 911, Plastic Doll, Sour Candy (feat. BLACKPINK), Enigma, Replay, Chromatica III, Sine From Above (feat. Elton John), 1000 Doves, Babylon
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lady GaGa - Chromatica (coloured) (0602508789045) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lady Gaga – Chromatica I
|1:00
|A2
|Lady Gaga – Alice
|2:57
|A3
|Lady Gaga – Stupid Love
|3:13
|A4
|Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me
|3:02
|A5
|Lady Gaga – Free Woman
|3:11
|A6
|Lady Gaga – Fun Tonight
|2:53
|A7
|Lady Gaga – Chromatica II
|0:41
|A8
|Lady Gaga – 911
|2:52
|B1
|Lady Gaga – Plastic Doll
|3:41
|B2
|Lady Gaga, BLACKPINK – Sour Candy
|2:37
|B3
|Lady Gaga – Enigma
|2:59
|B4
|Lady Gaga – Replay
|3:06
|B5
|Lady Gaga – Chromatica III
|0:27
|B6
|Lady Gaga, Elton John – Sine From Above
|4:04
|B7
|Lady Gaga – 1000 Doves
|3:35
|B8
|Lady Gaga – Babylon
|2:41
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508789045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Chromatica
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chromatica I, Alice, Stupid Love, Rain On Me (feat. Ariana Grande), Free Woman, Fun Tonight, Chromatica II, 911, Plastic Doll, Sour Candy (feat. BLACKPINK), Enigma, Replay, Chromatica III, Sine From Above (feat. Elton John), 1000 Doves, Babylon
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Lady Gaga – Chromatica I
|1:00
|A2
|Lady Gaga – Alice
|2:57
|A3
|Lady Gaga – Stupid Love
|3:13
|A4
|Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me
|3:02
|A5
|Lady Gaga – Free Woman
|3:11
|A6
|Lady Gaga – Fun Tonight
|2:53
|A7
|Lady Gaga – Chromatica II
|0:41
|A8
|Lady Gaga – 911
|2:52
|B1
|Lady Gaga – Plastic Doll
|3:41
|B2
|Lady Gaga, BLACKPINK – Sour Candy
|2:37
|B3
|Lady Gaga – Enigma
|2:59
|B4
|Lady Gaga – Replay
|3:06
|B5
|Lady Gaga – Chromatica III
|0:27
|B6
|Lady Gaga, Elton John – Sine From Above
|4:04
|B7
|Lady Gaga – 1000 Doves
|3:35
|B8
|Lady Gaga – Babylon
|2:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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