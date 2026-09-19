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U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка

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U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 1
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 2
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 3
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 4
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 5
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 6
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 7
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 8
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 9
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 10
U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Pop
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 8
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 9
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 10
  • U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403303
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Pop
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка

Track List

A1Discoth?que
A2Do You Feel Loved
A3MOFO
B1If God Will Send His Angels
B2Staring At The Sun
B3Last Night On Earth
C1Gone
C2Miami
C3The Playboy Mansion
D1If You Wear That Velvet Dress
D2Please
D3Wake Up Dead Man



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре U2 - Pop (0602557969993) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Pop
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Discoth?que
A2Do You Feel Loved
A3MOFO
B1If God Will Send His Angels
B2Staring At The Sun
B3Last Night On Earth
C1Gone
C2Miami
C3The Playboy Mansion
D1If You Wear That Velvet Dress
D2Please
D3Wake Up Dead Man


Теги товара: New Wave
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Отзывы


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