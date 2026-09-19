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U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка

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U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 1
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 2
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 3
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 4
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 5
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 6
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 7
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 8
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 9
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 10
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 11
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 12
U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Zooropa
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 8
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 9
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 10
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 11
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 12
  • U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403311
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557970821]
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Zooropa
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка

Track List

A1Zooropa6:31
A2Babyface4:01
A3Numb4:18
B1Lemon6:58
B2Stay (Faraway, So Close!)4:58
B3Daddy's Gonna Pay For Your Crashed Car5:19
C1Some Days Are Better Than Others4:17
C2The First Time3:45
C3Dirty Day5:24
C4The Wanderer4:44
D1Lemon (The Perfecto Mix)8:57
D2Numb (Gimme Some More Dignity Mix)8:51



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре U2 - Zooropa (0602557970821) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557970821]
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
Zooropa
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Zooropa6:31
A2Babyface4:01
A3Numb4:18
B1Lemon6:58
B2Stay (Faraway, So Close!)4:58
B3Daddy's Gonna Pay For Your Crashed Car5:19
C1Some Days Are Better Than Others4:17
C2The First Time3:45
C3Dirty Day5:24
C4The Wanderer4:44
D1Lemon (The Perfecto Mix)8:57
D2Numb (Gimme Some More Dignity Mix)8:51


Теги товара: New Wave
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Отзывы


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