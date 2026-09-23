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George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка

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George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 1
George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 2
George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 3
George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 4
George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 5
George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 6
George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 7
George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 1
  • George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 2
  • George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 3
  • George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 4
  • George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 5
  • George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 6
  • George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 7
  • George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732942
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[196588342516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[196588342516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
George Michael
Альбом (сингл)
FAITH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Faith, Father Figure, I Want Your Sex, One More Try, Hard Day, Hand To Mouth, Look At Your Hands, Monkey, Kissing A Fool, Monkey, Kissing A Fool, I Want Your Sex (Monogamy Mix)


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Michael - Faith (Red Marble) (196588342516) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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