King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 624834
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6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка
Впервые на виниле! Ремастированное переиздание двенадцатого студийного альбома группы King Crimson, вышедшего в 2000 году. Издание на двойном черном 200-граммовом виниле содержит бонус-треки с живого выступления. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Впервые на виниле! Ремастированное переиздание двенадцатого студийного альбома группы King Crimson, вышедшего в 2000 году. Издание на двойном черном 200-граммовом виниле содержит бонус-треки с живого выступления. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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