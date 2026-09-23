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King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка King Crimson, The Reconstrukction Of Light (0633367911414) - фото 1
Виниловая пластинка King Crimson, The Reconstrukction Of Light (0633367911414) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка King Crimson, The Reconstrukction Of Light (0633367911414) - фото 1
  • Виниловая пластинка King Crimson, The Reconstrukction Of Light (0633367911414) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624834
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка

Впервые на виниле! Ремастированное переиздание двенадцатого студийного альбома группы King Crimson, вышедшего в 2000 году. Издание на двойном черном 200-граммовом виниле содержит бонус-треки с живого выступления. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.

Отзывы о товаре King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Впервые на виниле! Ремастированное переиздание двенадцатого студийного альбома группы King Crimson, вышедшего в 2000 году. Издание на двойном черном 200-граммовом виниле содержит бонус-треки с живого выступления. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - The Reconstrukction Of Light (0633367911414) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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